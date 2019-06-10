Духовное управление мусульман Адыгеи и Кубани отсудило у Минобороны РФ мечеть

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края выиграло суд против Минобороны РФ о передаче в собственность мечети

В Ростове-на-Дону суд отклонил жалобу Минобороны РФ и поддержал решение Арбитражного суда Республики Адыгея о передаче здания первой майкопской мечети в собственность Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.

Как пояснили в муфтияте, этот вопрос поднимался неоднократно. Однако в мае 2018 года управление мусульман получило письменный отказ Министерства обороны России в передаче здания. 19 марта 2019 года Арбитражный суд Республики Адыгея признал данный отказ незаконным и обязал передать здание первой майкопской мечети в собственность ДУМ Адыгеи и Кубани.

В свою очередь Министерство обороны РФ обратилось с апелляционной жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону с требованием отменить решение суда и отказать в передаче здания первой майкопской мечети.

«Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Республики Адыгея без изменения, а апелляционную жалобу Министерства обороны России без удовлетворения. Теперь здание первой майкопской мечети будет передано Духовному управлению мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края и будет служить для удовлетворения духовных потребностей мусульман», — отметили в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Решение суда вступило в законную силу, однако у Министерства обороны России есть право кассационного обжалования.

Как сообщали Юга.ру, в первой майкопской мечети планируется создать музей истории жизни мусульман региона и отвести место для молебна, чтобы частично восстановить главную функцию мечети.