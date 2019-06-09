Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

В полдень 20 июня в прямом эфире нескольких российских телеканалов покажут прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным

Ежегодную специальную программу покажут в 12:00 в телеэфире Первого канала, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР. Передачу можно будет услышать на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Путин ответит на вопросы общественно-политической, социально-экономической и международной тематики.

Граждане могут задать вопрос президенту, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, через сайт программы или мобильное приложение «Москва — Путину», а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно оставить текстовое или видеообращение.

Кроме того, во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

Вопросы можно отправить с 9 июня до конца программы 20 июня, сообщается на сайте Кремля. Прием заявок уже начался, пишет RT.

Телефон Единого центра обработки сообщений для бесплатных звонков из любой точки России: 8-800-200-40-40. Телефоны для звонков из-за границы: +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40.

СМС и ММС можно бесплатно отправить на номер 0-40-40. Сообщения принимаются только с телефонов российских операторов связи, только на русском языке и объемом не более 70 знаков.