Архитектора одного из районов Ростова оштрафовали на 50 тыс. рублей за ущерб 16 детям-сиротам
Суд вынес приговор в отношении главного архитектора Мартыновского района Ростова Александра Корчиги по делу о нарушенных жилищных правах детях-сирот
Следствие установило, что Корчига выдал разрешение на строительство 16-квартирного жилого дома в слободе Большая Мартыновка, зная, что на участке отсутствуют подключения к электросетям.
Из-за этого застройщик до сих пор не может закончить строительство объекта, таким образом, по мнению следствия, нарушаются жилищные права 16 детей-сирот.
Мартыновский районный суд приговорил Корчигу к штрафу в 50 тыс. рублей. Прокуратура намерена обжаловать это решение «в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания».
Как писали Юга.ру, об аресте Корчиги стало известно в феврале. Тогда же были задержаны бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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