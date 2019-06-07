Архитектора одного из районов Ростова оштрафовали на 50 тыс. рублей за ущерб 16 детям-сиротам

Суд вынес приговор в отношении главного архитектора Мартыновского района Ростова Александра Корчиги по делу о нарушенных жилищных правах детях-сирот

Следствие установило, что Корчига выдал разрешение на строительство 16-квартирного жилого дома в слободе Большая Мартыновка, зная, что на участке отсутствуют подключения к электросетям.

Из-за этого застройщик до сих пор не может закончить строительство объекта, таким образом, по мнению следствия, нарушаются жилищные права 16 детей-сирот.

Мартыновский районный суд приговорил Корчигу к штрафу в 50 тыс. рублей. Прокуратура намерена обжаловать это решение «в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания».