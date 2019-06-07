Под Краснодаром фура протаранила дорожное ограждение

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Знаменском 7 июня после небольшого ДТП фура сбила дорожное ограждение

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в 9:50. По предварительным данным, 33-летний житель Нижнего Новгорода за рулем грузовика Scania ехал со стороны поселка Знаменского. Перед ним остановился другой большегруз, чтобы пропустить пешехода на нерегулируемом переходе. В этот момент водитель фуры врезался в него.

От удара водитель грузовика потерял управление и продолжил ехать, сбив 15 метров дорожного ограждения, три дорожных знака и столб освещения. В результате аварии никто не пострадал, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, ночью 6 июня в Краснодаре на улице Дзержинского произошло ДТП с мотоциклом, в котором погиб один человек.

ДТП Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее в два раза упростили процедуру получения разрешений на строительство
В Карачаево-Черкесии осудили сотрудника ФСИН, сбивший женщину с двумя детьми на переходе
Под Краснодаром фура протаранила дорожное ограждение
В Краснодаре пассажир мотоцикла без шлема погиб в ДТП
Прокуратура не хочет пересматривать дело о ДТП, в котором полицейский сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
В Сочи чиновника покусала собака

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале