Под Краснодаром фура протаранила дорожное ограждение
В поселке Знаменском 7 июня после небольшого ДТП фура сбила дорожное ограждение
Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в 9:50. По предварительным данным, 33-летний житель Нижнего Новгорода за рулем грузовика Scania ехал со стороны поселка Знаменского. Перед ним остановился другой большегруз, чтобы пропустить пешехода на нерегулируемом переходе. В этот момент водитель фуры врезался в него.
От удара водитель грузовика потерял управление и продолжил ехать, сбив 15 метров дорожного ограждения, три дорожных знака и столб освещения. В результате аварии никто не пострадал, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, ночью 6 июня в Краснодаре на улице Дзержинского произошло ДТП с мотоциклом, в котором погиб один человек.
И другие события Краснодара с 7 по 9 июня
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