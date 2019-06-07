Под Краснодаром фура протаранила дорожное ограждение

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в 9:50. По предварительным данным, 33-летний житель Нижнего Новгорода за рулем грузовика Scania ехал со стороны поселка Знаменского. Перед ним остановился другой большегруз, чтобы пропустить пешехода на нерегулируемом переходе. В этот момент водитель фуры врезался в него.

От удара водитель грузовика потерял управление и продолжил ехать, сбив 15 метров дорожного ограждения, три дорожных знака и столб освещения. В результате аварии никто не пострадал, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.