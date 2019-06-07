Ейский интернет-провайдер будут судить из-за отказа следить за пользователями

Краснодарский край

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Ейский интернет-провайдер «Фирма Связь» будут судить за отказ закупать оборудование для слежки за пользователями

Компания «Фирма Связь», которая предоставляет доступ в интернет, отказалась закупать несертифицированное оборудование для слежки за пользователями по «Закону Яровой».

Директор компании Сергей Субоч рассказал «Коммерсанту», что годовая выручка интернет-провайдера составляет 20 млн рублей, а на покупку оборудования им придется потратить около 14 млн рублей, при этом еще около 5 млн нужно для расширения хранилищ. Он добавил, что готов исполнять закон, когда на рынке появится сертифицированное оборудование. 

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Несмотря на это, Роскомнадзор уже подал четыре иска на компанию, два из которых суд уже рассмотрел. В свою очередь провайдер обжалует в Арбитражном суде Краснодарского края решение Роскомнадзора.

Источник в Минкомсвязи России подтвердил, что сертифицированного оборудования для «закона Яровой» действительно пока нет. По его словам, ведомство готовит приказ по этой проблеме. Он должен вступить в силу в течение месяца.

Как сообщали Юга.ру, закон о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика вступил в силу с 1 июля 2018 года.

Против принятых поправок выступали операторы сотовой связи и интернет-компании. Они заявляли, что из-за обязанности выполнить требования поправок связь может подорожать в несколько раз. Кроме того, из-за нехватки средств на развитие мобильных сетей, ухудшится ее качество. Компании также сообщали, что закон приведет к уменьшению поступления налога на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.

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