Ейский интернет-провайдер будут судить из-за отказа следить за пользователями

Ейский интернет-провайдер «Фирма Связь» будут судить за отказ закупать оборудование для слежки за пользователями

Директор компании Сергей Субоч рассказал «Коммерсанту» , что годовая выручка интернет-провайдера составляет 20 млн рублей, а на покупку оборудования им придется потратить около 14 млн рублей, при этом еще около 5 млн нужно для расширения хранилищ. Он добавил, что готов исполнять закон, когда на рынке появится сертифицированное оборудование.

Компания «Фирма Связь», которая предоставляет доступ в интернет, отказалась закупать несертифицированное оборудование для слежки за пользователями по «Закону Яровой» .

Несмотря на это, Роскомнадзор уже подал четыре иска на компанию, два из которых суд уже рассмотрел. В свою очередь провайдер обжалует в Арбитражном суде Краснодарского края решение Роскомнадзора.

Источник в Минкомсвязи России подтвердил, что сертифицированного оборудования для «закона Яровой» действительно пока нет. По его словам, ведомство готовит приказ по этой проблеме. Он должен вступить в силу в течение месяца.