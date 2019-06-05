В больнице Гулькевичей умер мужчина, который взорвал гранату
В Гулькевичах скончался мужчина, который 4 июня взорвал гранату в частном доме
Взрыв произошел накануне около 19:30 в доме на улице Луначарского. По одной из версий, 52-летний мужчнина во время ссоры с пожилой женщиной выдернул чеку и не смог вставить ее обратно. В результате госпитализировали четырех человек — ребенка, двух женщин и мужчину, который устроил взрыв.
5 июня стало известно, что в больнице Гулькевичей умер 52-летний пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В полиции возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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