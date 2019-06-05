В больнице Гулькевичей умер мужчина, который взорвал гранату

Взрыв произошел накануне около 19:30 в доме на улице Луначарского. По одной из версий, 52-летний мужчнина во время ссоры с пожилой женщиной выдернул чеку и не смог вставить ее обратно. В результате госпитализировали четырех человек — ребенка, двух женщин и мужчину, который устроил взрыв.

5 июня стало известно, что в больнице Гулькевичей умер 52-летний пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.