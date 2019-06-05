В Адыгее построят первый мусороперерабатывающий завод

В Адыгее осенью начнут строить первый в республике мусороперерабатывающий завод

Для реализации проекта в Майкопском районе выделили земельный участок площадью 15,7 Га, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Экотехнопарк будет состоять из полигона захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса. Планируется создать более 200 новых рабочих мест. Инвестором проекта стала волгоградская компания ООО «ЭкоЦентр», которая планирует вложить в создание комплекса 450 млн рублей.

Кроме того, в республике планируют до 2020 года построить еще один мусоросортировочный комплекс в Адыгейске. С этой целью Адыгея участвует в федеральном проекте «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». В настоящее время идет подготовка к конкурсному отбору подрядной организации, сообщили в пресс-службе главы республики.

«При проведении реформы в сфере обращения с ТКО необходимо достичь главных — неукоснительного соблюдения санитарных норм, улучшения качества услуг при обращении с ТКО, а также прозрачности работы регионального оператора данной услуги. Все это напрямую влияет на экологию региона и сохранение окружающей среды. И в этой части важно конструктивное взаимодействие власти субъекта, органов прокуратуры и регионального оператора», — рассказал глава республики Адыгеи Мурат Кумпилов.

Сейчас в республике эксплуатируется два полигона ТКО — в Адыгейске (загруженность 8 %) и Майкопе (загруженность 80%).