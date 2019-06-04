СК обвиняет подростка в убийстве отца, несмотря на то, что в преступлении призналась мать
Следственный комитет в июне отказал в возбуждении уголовного дела против жительницы Северского района, которая признала свою вину в убийстве мужа
По данным следствия, 23 декабря 2018 года 47-летний житель поселка Афипского выпил и стал оскорблять жену в присутствии 16-летнего сына, после чего начал бить женщину по лицу. Тогда подросток решил заступиться за мать и один раз ударил отца ножом в грудь, от чего тот умер в больнице.
На первом судебном заседании 26 марта мать парня призналась в убийстве мужа. Она рассказала, что адвокат Сергей Богданов посоветовал ее сыну взять вину на себя, так как он несовершеннолетний и ему могут дать условный срок. После этого дело вернули в прокуратуру.
Однако 3 июня юридический проект «Pro bono 45», который защищает подростка, заявил, что СК отказался заводить уголовное дело на женщину.
«Для тех, кто интересуется делом обвиняемого в убийстве своего отца подростка. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении матери парня, которая признала свою вину. Прокуратура после нашей жалобы отменила это постановление. До сих пор следствие настаивает, что именно несовершеннолетний является убийцей. Ошибки свои признавать — это нормально», — говорится на странице проекта в фейсбуке.
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