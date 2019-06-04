СК обвиняет подростка в убийстве отца, несмотря на то, что в преступлении призналась мать

Следственный комитет в июне отказал в возбуждении уголовного дела против жительницы Северского района, которая признала свою вину в убийстве мужа

По данным следствия, 23 декабря 2018 года 47-летний житель поселка Афипского выпил и стал оскорблять жену в присутствии 16-летнего сына, после чего начал бить женщину по лицу. Тогда подросток решил заступиться за мать и один раз ударил отца ножом в грудь, от чего тот умер в больнице.

На первом судебном заседании 26 марта мать парня призналась в убийстве мужа. Она рассказала, что адвокат Сергей Богданов посоветовал ее сыну взять вину на себя, так как он несовершеннолетний и ему могут дать условный срок. После этого дело вернули в прокуратуру.

Однако 3 июня юридический проект «Pro bono 45», который защищает подростка, заявил, что СК отказался заводить уголовное дело на женщину.