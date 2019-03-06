На Кубани подросток убил отца, защищая мать от побоев

В поселке Афипском Северского района 16-летнего парня будут судить за убийство своего отца в ночь на 23 декабря

Подросток жил в квартире на улице 50 лет Октября вместе с родителями. Вечером его 47-летний отец выпил и начал оскорблять мать в присутствии сына. После этого родители ушли на кухню, где продолжили ссориться и мужчина начал бить женщину по лицу.

Подросток решил заступиться за мать, встал между родителями и ножом один раз ударил отца в грудь. Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу, однако в ту же ночь мужчина умер.

Юноша полностью признал свою вину. Его обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы дела направили в суд, сообщила 6 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.