Жители Кубани смогут оплачивать взнос на капремонт без комиссии

В Краснодарском краевом фонде капитального ремонта рассказали о размере банковской комиссии при оплате взносов на капремонт

Согласно жилищному законодательству, за счет капремонта, который формируют из минимального размера взносов жильцов, финансируют услуги и работы по ремонту общего имущества дома. Сейчас в перечень не входит комиссия, которую снимают за прием и перевод денег.

Креавой фонд заключил договоры с банками о приеме взносов без комиссии. Таким образом без комиссии капремонт можно оплатить в отделениях ПАО «МИнБанк», ПАО «ВТБ» (объединенные ВТБ, ВТБ24 и «Банк Москвы») и ПАО «Бинбанк», сообщает пресс-служба фонда.

Взносы на капремонт с удержанием 1,5% от суммы платежа принимают следующие кредитные организации:

ООО «Единый расчетный центр» Геленджика;

МУП «ЖКХ Афипского городского поселения» — 1,5% от суммы начисленных платежей (комиссия не менее 5 рублей за одну квитанцию, приятную в кассу РКЦ).

Комиссия 2% от суммы платежа взымается в организациях:

МУП «Тихорецкий расчетно-кассовый центр»;

МП «Водоканал» Гулькевичского района;

МУП «ЕРЦ» Новороссийска;

ООО «Приморско-Ахтарский центр платежей»;

МУП «Единый информационно-расчетный центр Туапсе»;

ООО «Городской расчетный центр» Новороссийска (комиссия не менее 20 рублей).

В следующих кредитных организациях комиссия составит 0,5%, но не менее 10 рублей:

ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 0,5%;

КБ «Кубань Кредит» ООО.

В ООО «А3» комиссия составит 1% по безналичному расчету (оплатить можно онлайн), в ООО «ЕРКЦ» станицы Полтавской — 10 рублей от суммы перевода, в ФГУП «Почта России» — 1,8%, но не менее 12 рублей.

ООО «Ейский информационный расчетный центр» снимет комиссию 16,5 рублей за одну квитанцию, ПАО «Крайинвестбанк» — 0,5%, но не менее 15 рублей.

В Сбербанке можно оплатить капремонт через кассу наличными с комиссией 3% (минимум 30 рублей), через устройство самообслуживания — 2% (минимум 10 рублей), безналично — 1%.