Число безработных в мире в 2017 году достигло рекордного уровня

Международная организация труда обнародовала доклад по безработице. В 2017 году число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек

Согласно документу, по сравнению с 2016 годом количество безработных выросло на 2,6 млн человек, достигнув рекордного количества, а уровень мировой безработицы составил 5,6% трудоспособного населения планеты.

По прогнозу организации, в 2018 году число безработных в мире будет оставаться практически неизменным, а уровень безработицы стабилизируется. А уже в 2019 году количество безработных в мире снова вырастет, как полагают в МОТ, — до 193,6 млн человек. При этом снизится уровень безработицы среди молодежи (в возрасте до 25 лет), который сейчас составляет 13%.

«Несмотря на то что глобальная безработица стабилизируется, дефицит достойного труда остается широко распространенным, глобальная экономика все еще не создает достаточного количества рабочих мест», — отметил генеральный директор ILO Гай Райдер.

Наиболее актуальна проблема безработицы для стран Северной Африки. Там безработными являются почти треть молодых людей. Причем проблему, по мнению аналитиков, усугубляет гендерное неравенство.

Что касается России, уровень безработицы в 2018-м должен снизиться с 5,2% (3,9 млн человек) до 5% (3,8 млн человек). А в 2019 году этот показатель будет на уровне 4,9% (3,6 млн человек), прогнозирует МОТ. Причем, отмечают в организации, ситуация по занятым в России повлияла на статистику всей Восточной Европы по этому показателю. В докладе отмечается, что в регионе Восточной Европы экономический рост «в значительной степени стал следствием возвращения экономики к росту в Российской Федерации после двух лет рецессии, а также укрепляющегося спроса в странах — членах Евросоюза», передает «Газета.ru».