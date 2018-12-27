Минтруд: более 230 тыс. россиян могут потерять работу в начале года

В Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что в начале 2019 года более 230 тыс. граждан могут попасть под сокращения

Ведомство направило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений аналитическую записку о ситуации на рынке труда. Минтруд сделал прогноз по итогам опроса в 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек.

Прогноз базируется на информации о планируемых увольнениях, которую компании представляют в службу занятости. По закону работодатель должен уведомить службу занятости за два месяца до планируемого сокращения.

Согласно исследованию, до марта работу потерять могут 230,8 тыс. человек. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Предполагается, что увольнения в основном коснутся работников банковской и финансовой сфер. Сейчас этой деятельностью занимаются 30,5 тыс. человек. Также сокращения грозят сотрудникам транспортной сферы, в которой задействовано 27,7 тыс. человек. Потерять работу могут и работники сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где трудятся 16,6 тыс. человек.

Уточняется, что увольнения могут быть связаны с продолжающейся чисткой рынка и закрытием компаний, написали 27 декабря «Известия» со ссылкой на прогноз Минтруда.