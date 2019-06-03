Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подготовил сеть к началу курортного сезона

Техническая служба Tele2 Краснодар провела масштабную работу по улучшению качества сети на Черноморском побережье — в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Адлерском, Лазаревском, Темрюкском, Туапсинском, Хостинском районах и горном кластере Большого Сочи. Также улучшение связи коснулось отелей, санаториев и торговых центров. Накануне курортного сезона сетевую инфраструктуру оптимизировали и настроили с учетом большего числа пользователей и предполагаемых высоких нагрузок. Число базовых станций с поддержкой 4G в регионе выросло на 10%, большая часть из них уже введена в эксплуатацию.

Работа над качеством связи затронула и ключевые объекты сферы гостеприимства — в ближайшее время будут запущены базовые станции, обеспечивающие улучшенное покрытие в отелях Radisson Blu Resort & Congress Centre, Hyatt Regency Sochi, Golden Hills, «Азимут», «Камелия», санатории «Беларусь», оздоровительном комплексе «Дагомыс», всероссийском детском центре «Орленок», а также сочинском ТРЦ «МореМолл».

«Ежегодно Краснодарский край становится местом отдыха сотен тысяч наших абонентов. И конечно, они делятся в сети фотографиями и видеовпечатлениями из отпуска, поэтому нагрузка на сеть в летние месяцы значительно увеличивается. Исходя из потребностей абонентов — мест скопления, маршрутов передвижения и прочих данных, которые мы получаем на основе Big Data, — техническая служба улучшает сетевую инфраструктуру, чтобы сделать отдых гостей нашего края еще более комфортным. Примечательно, что стройка коснулась не только побережья, но и горного кластера, который, несмотря на окончание горнолыжного сезона, остается популярным туристическим местом», — прокомментировал Михаил Шелков, технический директор краснодарского филиала Tele2. На сегодняшний день связью Tele2 могут пользоваться 99% жителей Краснодарского края и Республики Адыгеи. Сеть 3G доступна 93% населения региона, а LTE — 87%. За год покрытие зоны 4G выросло почти на 18 пп.