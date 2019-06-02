Пропавшую мать рэпера Нигатива нашли в Краснодарском крае

Краснодарский край

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Объявленную в розыск 75-летнюю женщину из станицы Тбилисской нашли 1 июня

Владимир Афанасьев, известный как рэп-исполнитель Нигатив, сообщил в инстаграме о том, что его маму нашли. Ранее он там же писал, что она пропала 30 мая: Елена Афанасьева ушла из дома в кубанской станице Тбилисской в неизвестном направлении и не вернулась. Сообщалось, что женщина может страдать потерей памяти.

Афанасьев выразил благодарность фонду «Лиза Алерт», его куратору Юле Мишка, информационным организаторам Елене и Ольге, всем добровольцам, а также отделение МВД России по Тбилисскому району. «Особенная благодарность магазину "Мебельный дом", Руслану и его семье, за то что нашли маму», — написал музыкант.

«Спасибо каждому, кто отозвался! Это бесценно», — такими словами он завершил свое сообщение.

Нигатив — поэт, музыкант, актер, сооснователь легендарной российской рэп-группы «Триада». Она была основана в 1999 году, выпустила девять альбомов, последний вышел в 2016 году. Весной 2018 года стало известно о прекращении деятельности группы. 

Пропавшие без вести Тбилисский район
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