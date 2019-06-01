В Тбилисской пропала мать участника группы «Триада»

В Краснодарском крае разыскивают 75-летнюю Евгению Афанасьеву, которая пропала 30 мая

Евгения Афанасьева ушла из дома в станице Тбилисской в неизвестном направлении и не вернулась. О ее пропаже в соцсетях сообщил сын женщины — один из участников группы «Триада» Владимир Нигатив Афанасьев.

Рост Афанасьевой — 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза зелено-карие. Особая примета — сутулится. Во что она была одета — неизвестно.

В сообщении отмечается, что женщина может страдать потерей памяти и нуждаться в медицинской помощи.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Евгении Афанасьевой, просят звонить по телефонам 8(800)700-54-52, 8(938)512-98-04 или 02.