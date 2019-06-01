В Тбилисской пропала мать участника группы «Триада»
В Краснодарском крае разыскивают 75-летнюю Евгению Афанасьеву, которая пропала 30 мая
Евгения Афанасьева ушла из дома в станице Тбилисской в неизвестном направлении и не вернулась. О ее пропаже в соцсетях сообщил сын женщины — один из участников группы «Триада» Владимир Нигатив Афанасьев.
Рост Афанасьевой — 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза зелено-карие. Особая примета — сутулится. Во что она была одета — неизвестно.
В сообщении отмечается, что женщина может страдать потерей памяти и нуждаться в медицинской помощи.
Тех, кто обладает информацией о местонахождении Евгении Афанасьевой, просят звонить по телефонам 8(800)700-54-52, 8(938)512-98-04 или 02.
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