Пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовиком, отправили в Краснодар

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Никто из пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда Адлер – Нижневартовск не пострадал, всех отправили автобусами в Краснодар

Инцидент произошел около 15 часов 1 июня на перегоне Шеджий — Энем-2 в Адыгее. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В пресс-службе МВД по Адыгее уточнили, что пострадал только один человек — водитель грузовой машины, он доставлен в больницу. Полиция республики начала проверку по факту происшествия.

«189 пассажиров поезда № 346 Адлер — Нижневартовск автобусами отправлены в Краснодар, где размещены на вокзале для дальнейшей отправки по маршруту следования», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В СКЖД уточнили, что после столкновения загорелся не только грузовик, но и вагон поезда. Огонь ликвидировали. 

По данным компании, оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. В связи с происшествием задержка четырех пассажирских поездов — №116 Адлер — Санкт-Петербург, № 460 Адлер — Тамбов, №804 «Ласточка» Имеретинский Курорт — Краснодар — составляет от 20 минут до 2 часов.

Пригородный поезд №6717  Краснодар — Горячий Ключ был остановлен на станции Энем-2  и возвращен на станцию Краснодар. Пригородный поезд №6717 Горячий Ключ — Краснодар отменен полностью. Пассажирам предложено воспользоваться альтернативными видами транспорта.

ДТП Железная дорога Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовиком, отправили в Краснодар
Краснодарская «Типография» выиграла президентский грант на проект «Кураторские курсы»
Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания
Прихожане сообщили об аресте старообрядческого храма в Сочи
Дети летом смогут бесплатно смотреть кино на Кубани

Лента новостей

Статьи

Чем заняться в парках «Краснодар», «Городской сад» и в «Немецкой деревне»

Статьи

Фестиваль батутов и праздник мороженого

Куда пойти с детьми 1-2 июня в Краснодаре

Статьи Партнерский

Теплицы, кирпичный завод, питомник, арт-проект

Как прошел третий инвестиционный форум Тбилисского района

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале