Пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовиком, отправили в Краснодар

Никто из пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда Адлер – Нижневартовск не пострадал, всех отправили автобусами в Краснодар

Инцидент произошел около 15 часов 1 июня на перегоне Шеджий — Энем-2 в Адыгее. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В пресс-службе МВД по Адыгее уточнили, что пострадал только один человек — водитель грузовой машины, он доставлен в больницу. Полиция республики начала проверку по факту происшествия.

«189 пассажиров поезда № 346 Адлер — Нижневартовск автобусами отправлены в Краснодар, где размещены на вокзале для дальнейшей отправки по маршруту следования», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В СКЖД уточнили, что после столкновения загорелся не только грузовик, но и вагон поезда. Огонь ликвидировали.

По данным компании, оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура. В связи с происшествием задержка четырех пассажирских поездов — №116 Адлер — Санкт-Петербург, № 460 Адлер — Тамбов, №804 «Ласточка» Имеретинский Курорт — Краснодар — составляет от 20 минут до 2 часов.

Пригородный поезд №6717 Краснодар — Горячий Ключ был остановлен на станции Энем-2 и возвращен на станцию Краснодар. Пригородный поезд №6717 Горячий Ключ — Краснодар отменен полностью. Пассажирам предложено воспользоваться альтернативными видами транспорта.