Артисты лейбла Black Star выступят на юбилее «Сочи Парка»

Специальными гостями праздника станут артисты лейбла Black Star, звезды проекта «Песни» на ТНТ DanyMuse и Ternovoy (ex. Terry).

В десятичасовой юбилейной программе на главной сцене выступят кавер-группы, устроят презентацию новых шоу летнего сезона, а также конкурсы с розыгрышами подарков, среди которых сертификаты на полет на воздушном шаре и многое другое.

Вечером запланирован полуторачасовой концерт приглашенных звезд — DanyMuse и Ternovoy, которые после выступления проведут автограф-сессию. Праздник завершится фейерверком.