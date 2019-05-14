Артисты лейбла Black Star выступят на юбилее «Сочи Парка»

Краснодарский край

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Первый тематический парк России «Сочи Парк» 1 июня отпразднует пятилетие

Специальными гостями праздника станут артисты лейбла Black Star, звезды проекта «Песни» на ТНТ DanyMuse и Ternovoy (ex. Terry).

В десятичасовой юбилейной программе на главной сцене выступят кавер-группы, устроят презентацию новых шоу летнего сезона, а также конкурсы с розыгрышами подарков, среди которых сертификаты на полет на воздушном шаре и многое другое.

Вечером запланирован полуторачасовой концерт приглашенных звезд — DanyMuse и Ternovoy, которые после выступления проведут автограф-сессию. Праздник завершится фейерверком.

В честь пятилетнего юбилея 1 июня вход в «Сочи Парк» для взрослых будет по стоимости детского билета.

С первого дня лета «Сочи Парк» перейдет на новый режим и увеличит время работы — с 10:00 до 22:00.

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