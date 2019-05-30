«Магнит» начал тестировать доставку продуктов в Краснодаре
Торговая сеть «Магнит» вместе с краснодарской компанией Broniboy запустила пилотный проект по доставке продуктов из супермаркетов сети в Краснодаре
Покупать товары можно через мобильное приложение Broniboy (сейчас сервис занимается доставкой еды и различных товаров — прим. портала Юга.ру). Сервис возьмет на себя полный цикл работы с клиентом — от приема заказа до его выполнения. Доставку обещают максимально оперативную.
Сейчас к заказу доступно около 10 тыс. товаров из пяти «Магнитов» по адресам: Дзержинского, 42, Лизы Чайкиной, 2/1, Солнечной, 18/3, 40-летия Победы, 174 и Покрышкина, 34. Список продукции будет расширяться.
«В рамках проекта "Магнит" оценит покупательский отклик на услугу и отработает бизнес-процессы для дальнейшего масштабирования сервиса», — сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре прошлого года продукты из «Магнита» начали доставлять сотрудники «Почты России». В 2019 году компания планирует открыть 2 тыс. торговых точек в отделениях «Почты России» в Южном федеральном округе.
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