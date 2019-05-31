Tele2 проведет первый в России масштабный турнир по мобильному киберспорту
Турнир по мобильному киберспорту пройдет в июне и июле 2019 года, призовой фонд составит 1,2 млн рублей
Турнир Tele2 MobileOpenCup’19 пройдет в Москве, а финал состоится на фестивале GeekPicnic.
Следуя стратегии «Другие правила», оператор сделал регистрацию на Tele2 Mobile Open Cup’19 открытой и бесплатной для всех желающих. Киберспортсмены будут соревноваться в трех популярных дисциплинах: PUBG Mobile (соло и дуэт), Hearthstone и Clash Royale., а финал состоится на популярном фестивале Geek Picnic в Москве на Воробьевых горах 13-14 июля.
Желающие попробовать свои силы в киберспорте должны зарегистрироваться на платформе Cyberhero, регистрация откроется 1 июня. Число игроков, которые смогут принять участие в масштабном турнире, не ограничена, однако борьба за главный приз развернется между абонентами Tele2.
Онлайн-квалификации пройдут с 21 июня по 9 июля. Игры плей-офф будут транслироваться с 1/8 финала на платформах Cyberhero, Twitch и «Вконтакте».
Онлайн-трансляции будут комментировать представители мира киберспорта: ведущие турниров, профессиональные стримеры и игроки.
В марте 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную платформу для геймеров. Площадка Cyberhero объединила самые востребованные в киберсообществе сервисы. Сервис открыт не только для абонентов Tele2, но и всех любителей киберспорта.
Пользователи могут монетизировать на этой площадке свои геймерские навыки. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тыс. руб. Cyberhero также работает как стриминговая платформа. Геймеры создают собственные каналы, ведут онлайн-трансляции игр и размещают видео. Любой пользователь может смотреть онлайн-трансляции любимых игр в хорошем качестве, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется.
Ранее Юга.ру писали о том, что оператор мобильной связи Tele2 запустил тариф «Мой онлайн+», который будет подстраиваться под потребности абонента.
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