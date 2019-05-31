Tele2 проведет первый в России масштабный турнир по мобильному киберспорту

Турнир по мобильному киберспорту пройдет в июне и июле 2019 года, призовой фонд составит 1,2 млн рублей

Следуя стратегии «Другие правила», оператор сделал регистрацию на Tele2 Mobile Open Cup’19 открытой и бесплатной для всех желающих. Киберспортсмены будут соревноваться в трех популярных дисциплинах: PUBG Mobile (соло и дуэт), Hearthstone и Clash Royale., а финал состоится на популярном фестивале Geek Picnic в Москве на Воробьевых горах 13-14 июля.

Турнир Tele2 MobileOpenCup’19 пройдет в Москве, а финал состоится на фестивале GeekPicnic.

Желающие попробовать свои силы в киберспорте должны зарегистрироваться на платформе Cyberhero, регистрация откроется 1 июня. Число игроков, которые смогут принять участие в масштабном турнире, не ограничена, однако борьба за главный приз развернется между абонентами Tele2.

Онлайн-квалификации пройдут с 21 июня по 9 июля. Игры плей-офф будут транслироваться с 1/8 финала на платформах Cyberhero, Twitch и «Вконтакте».

Онлайн-трансляции будут комментировать представители мира киберспорта: ведущие турниров, профессиональные стримеры и игроки.