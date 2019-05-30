В Краснодаре из-за поломки вагона встали трамваи

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 30 мая на улице Трамвайной сломался трамвай, в связи с чем было приостановлено движение

Читайте также:

«Это произошло около 7:00. Из-за поломки трамвая маршрута № 10 на улице Трамвайной от ТЭЦ в сторону центра было приостановлено движение. Простой составил 15 минут», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. 

По данным на 7:30, движение трамваев восстановили. Они начали следовать по своим маршрутам.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Три яхты столкнулись во время регаты в Крыму
Гадюка укусила четырехлетнего мальчика в Дагестане
В Краснодаре из-за поломки вагона встали трамваи
В Крыму пятилетняя девочка погибла в съехавшей со склона неуправляемой «Ниве»
«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы
Бывший главный архитектор Краснодара Мазурок не признал вину в суде

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале