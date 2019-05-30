В Краснодаре из-за поломки вагона встали трамваи
В Краснодаре 30 мая на улице Трамвайной сломался трамвай, в связи с чем было приостановлено движение
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«Это произошло около 7:00. Из-за поломки трамвая маршрута № 10 на улице Трамвайной от ТЭЦ в сторону центра было приостановлено движение. Простой составил 15 минут», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
По данным на 7:30, движение трамваев восстановили. Они начали следовать по своим маршрутам.
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