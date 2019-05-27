Бывший замгендиректора ФК «Ростов» Дорофеев попал под следствие за попытку мошенничества
Против бывшего заместителя гендиректора ФК «Ростов» Юрия Дорофеева возбудили уголовное дело
В анонимных телеграм-каналах 27 мая появилась информация о задержании Дорофеева.
«Следственным подразделением отдела полиции № 6 Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4. ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество)», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, отвечая на запрос относительно задержания Дорофеева.
Подробностей уголовного дела в ведомстве не уточнили. По информации источника 161.ru, бывшего топ-менеджера клуба подозревают в крупных финансовых махинациях. Он якобы причастен к причинению ущерба «Ростову» в 42 млн рублей путем предоставления в суды разных инстанций поддельных документов о финансово-хозяйственной и договорной деятельности клуба.
Телеграм-канал «Мутко против» пишет, через несколько месяцев после увольнения Дорофеев подал несколько исков к «Ростову» — экс-заместитель гендиректора хотел добиться восстановления в должности, утверждал, что одолжил клубу более 21 млн рублей, и требовал в качестве зарплаты еще около 40 млн рублей. Суд встал на его сторону, однако теперь его подозревают в использовании поддельных документов в суде. Кроме того, среди пострадавших от действий Дорофеева упоминается полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин.
Сейчас, по словам источников, Дорофеев находится под стражей.
Юрий Дорофеев работал заместителем директора «Ростова» с 2012 по февраль 2017 года.
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