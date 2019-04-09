Новый шеф-повар усилил команду отеля-замка «Богатырь» «Сочи Парка»

Новым шеф-поваром ресторанов «Садко» и «Баллада» в сочинском отеле-замке «Богатырь» стал известный российский мастер Владимир Гусаров

Гусаров работает в профессии 23 года, шесть из которых он занимает позицию шеф-повара. Его наставники — эксперты средиземноморской кухни Марко Чевретти и Фабрицио Фатуччи. Среди заведений, открытых при участии Владимира Гусарова, — рестораны Москвы, Сочи и Владивостока, такие как D.O.M. и «Причал №1» (Сочи), Сhester Ferry (Москва).

В пресс-службе «Сочи Парка» отметили, что Гусаров выражает авторский стиль в импровизации. Среди его профессиональных целей — разнообразить концепцию русской кухни с учетом средиземноморского опыта.

«Быть частью сплоченной команды отеля-замка "Богатырь" — это возможность применить мой накопленный опыт и внести вклад в развитие уникальных проектов, и я очень рад этому», — сказал шеф-повар.

По его словам, в ресторанах готовятся изменения, в том числе обновленное меню и сезонные предложения, выросший практически вдвое ассортимент шведской линии.

«Будем ориентироваться не на конкретный, ограниченный рамками, тип кухни, а на вкусы наших гостей, и это дает мне определенную свободу для творчества. Например, мы введем больше сезонных и локальных продуктов, готовим новые авторские блюда — понятные, легкие, вкусные. Нам важно, чтобы у гостей не было замечаний по сервису, и мы планируем довести время выполнения до идеального», — уточнил Гусаров.

В ресторане «Садко» под руководством нового шеф-повара в предстоящем сезоне планируется нескольких гастрономических фестивалей, в том числе фестиваль устриц, а также участие в престижном Российском ресторанном фестивале-2019, сообщили 9 апреля в пресс-службе «Сочи Парка».