На курорте «Роза Хутор» пройдет Всероссийская смена для детей-инвалидов
На круглогодичном курорте «Роза Хутор» в горах Красной Поляны 10 июня начнется Всероссийская интеграционная спортивная смена для детей-инвалидов
С 10 по 24 июня 25 семейных команд будут бесплатно жить на территории курорта и заниматься терапевтическим спортом: кататься на беговелах, роликах, заниматься адаптированным теннисом, бадминтоном, скалолазанием, следж-хоккеем, футболом, баскетболом, трекингом и капоэйрой, отдыхать и ездить на экскурсии.
Проект выездного реабилитационного туризма на «Роза Хутор» запустит программа «Лыжи мечты» — одна из крупнейших программ терапевтического спорта в России. Сам проект интеграционной спортивной смены реализован на средства президентского гранта.
Участниками проекта стали семьи из разных регионов России с детьми-инвалидами с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и другими.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, с одной стороны, туризм людей с инвалидностью — большой потенциальный сегмент туристического рынка, с другой — одно из эффективных средств социальной реабилитации.
«Мы хотим предложить новый стиль жизни для людей с инвалидностью, когда ты можешь отдыхать активно, заниматься тем, что тебя привлекает, невзирая на диагноз. Это же здорово: отдыхать, когда рядом вся семья, всем вместе заниматься спортом. И это отличная реабилитация — физическая и социальная. Я считаю, что такие программы терапевтического спорта должны быть на всех крупных туристических объектах. И не только для инвалидов, но и для пожилых людей. Мы совершенно выключаем эти группы из активного отдыха, предлагая лишь стандартное санаторно-курортное лечение», — рассказала основатель программы «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева.
По мнению Белоголовцевой, «Роза Хутор» в Сочи — инфраструктурно подготовленный курорт, где люди с инвалидностью могут чувствовать себя комфортно. Второй сезон подряд здесь проводят занятия горнолыжным спортом для реабилитации детей с инвалидностью.
Во время открытия Всесоюзной интеграционной спортивной смены в Сочи обсудят возможности туризма для людей с инвалидностью, эффективность и финансирование программы, возможности участия других курортов.
Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе программы «Лыжи мечты» по телефону +7 (977) 688-52-03 или pr@dreamski.ru.
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