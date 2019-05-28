В Сочи курорт «Горки Город» откроет летний сезон развлечениями и бесплатным мороженым

В Сочи курорт «Горки Город» 1 июня откроет летний сезон развлекательной программой и бесплатным мороженым

Открытие летнего сезона на курорте совпало с Днем защиты детей. В этот день после регламентных работ вновь открываются канатные дороги, и «Горки Город» устроит семейный праздник в горах. Гостей ждет развлекательная программа с призами и подарками, которая продлится весь день. В списке бесплатных активностей — показ премьерного кинофильма, аквагрим и шаржи, фотосессии с собаками хаски, шоу трансформеров, погоня за белым кроликом и многое другое. «Для самых энергичных гостей в этот день состоятся танцевальные активности сочинского театра танца Аллы Духовой TODES и соревнования с призами и подарками от детского центра развлечений "Хали-Гали" и спортивного клуба Tirol Club», — рассказали в пресс-службе курорта.

Взрослые и дети смогут бесплатно поучаствовать в боулинг-баттлах, матче по настольному футболу, турнире «Ниндзя гор» и пиратском квесте с поиском сокровищ, а также бесплатно пройти уроки по роликам и скейтам и принять участие в соревнованиях на скалодроме и на велосипедах. Гости курорта смогут научиться оформлять булочки в кафе-пекарне Cinnabon или получить сладкие подарки от кондитерской Sugar Baby, если догонят белого кролика. Также розыгрыши и призы подготовят в торгово-развлекательном центре Gorky Mall на фотозоне магазина «Пеликан». Аквапарк Mountain Beach 1 июня снизит стоимость входных билетов для детей до 18 лет.

Посмотреть полную афишу программы и зарегистрироваться на участие в активностях можно на сайте курорта.

Также с 1 июня на курорте «Горки Город» начинает действовать летний бонус в честь пятилетнего юбилея тематического парка аттракционов «Сочи Парка». При посещении парка каждый прогулочный билет курорта «Горки Город» можно обменять на бесплатное мороженое. Акция будет действовать до 11 ноября. Посетить «Сочи Парк» можно, воспользовавшись трансфером от «Горки Город» на пляж, который начнет курсировать также 1 июня.