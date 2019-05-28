На Кубани мужчина воровал плиты и лавочки с могил и перепродавал их

В Ейском районе работник кладбища воровал ограды и лавочки с могил, чтобы перепродать их

Местная жительница обратилась в отдел полиции. Она рассказала, что с могилы ее родственников пропали плита, лавочка и стол. Ущерб превысил 20 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и нашли похищенное на другой могиле на том же кладбище. Сотрудники правоохранительных органов опросили возможных очевидцев и задержали 34-летнего мужчину, подрабатывающего на кладбище.