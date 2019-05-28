На Кубани мужчина воровал плиты и лавочки с могил и перепродавал их
В Ейском районе работник кладбища воровал ограды и лавочки с могил, чтобы перепродать их
Местная жительница обратилась в отдел полиции. Она рассказала, что с могилы ее родственников пропали плита, лавочка и стол. Ущерб превысил 20 тыс. рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и нашли похищенное на другой могиле на том же кладбище. Сотрудники правоохранительных органов опросили возможных очевидцев и задержали 34-летнего мужчину, подрабатывающего на кладбище.
Позже выяснилось, что к нему обратился другой местный житель с просьбой установить на могиле родственника ограду, лавочку и стол. Пообещав изготовить предметы, мужчина похитил их с другого места захоронения.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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