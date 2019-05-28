В школе народных ремесел поселка Мезмай появился интернет
Оператор связи МТС в мае обеспечил мобильным интернетом 4G детскую школу традиционных народных ремесел Кубани в поселке Мезмай Апшеронского района
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Компания первая и пока единственная установила базовую станцию в Мезмае. Изначально планировалось оборудовать горный поселок связью и интернетом для туристов, которые приезжают на отдых. Однако во время работ выяснилось, что в Мезмае есть уникальная школа, где детей бесплатно обучают народному творчеству — ткачеству, кузнечному делу, лепке из глины, резьбе по дереву.
Помимо интернета МТС занимается сайтом школы, где планируется разместить видеоуроки по разным направлениям народных ремесел. Там все желающие смогут дистанционно не только увидеть изделия, но и пройти обучение онлайн.
Как сообщали Юга.ру, по данным на февраль 2019 года, компания МТС провела интернет для 25 тыс. жителей небольших населенных пунктов Кубани и Адыгеи.
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