В небольших поселках Кубани и Адыгеи появился интернет от МТС

Компания МТС провела интернет для 25 тыс. жителей небольших населенных пунктов Кубани и Адыгеи

В рамках программы по цифровизации малых населенных пунктов МТС обеспечил связью 25 поселков, станиц и аулов Кубани и Адыгеи, где живут менее 1 тыс. человек.

Также в программу включили 17 поселений, где раньше либо совсем не было мобильного интернета, либо сигнал был недостаточно устойчивый. Среди них Карский, Подгорный, Хатажукай, Непиль, Николаевка, Сербин, Маевский, Заря, Ботаника, Тхамаха, Веселый и другие. В Пшизове, Туркинском, Прохладном, Красной Ниве, Казаче-Малеваном мобильная связь появилась впервые.

В пресс-службе компании МТС отметили, что в некоторых поселках мобильный интернет особенно важен: там активно развивается пеший, водный или экстремальный туризм.