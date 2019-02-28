В небольших поселках Кубани и Адыгеи появился интернет от МТС
Компания МТС провела интернет для 25 тыс. жителей небольших населенных пунктов Кубани и Адыгеи
В рамках программы по цифровизации малых населенных пунктов МТС обеспечил связью 25 поселков, станиц и аулов Кубани и Адыгеи, где живут менее 1 тыс. человек.
Также в программу включили 17 поселений, где раньше либо совсем не было мобильного интернета, либо сигнал был недостаточно устойчивый. Среди них Карский, Подгорный, Хатажукай, Непиль, Николаевка, Сербин, Маевский, Заря, Ботаника, Тхамаха, Веселый и другие. В Пшизове, Туркинском, Прохладном, Красной Ниве, Казаче-Малеваном мобильная связь появилась впервые.
В пресс-службе компании МТС отметили, что в некоторых поселках мобильный интернет особенно важен: там активно развивается пеший, водный или экстремальный туризм.
«Работа в малых населенных пунктах — в первую очередь, социальный проект. Но мы видим, что наличие постоянного доступа к интернету стимулирует определенную активность местных жителей, в том числе деловую. Если речь идет о живописных местах, то начинает формироваться индустрия гостеприимства. Сами туристы в соцсетях продвигают такие маршруты и варианты отдыха. Если это удачные для садоводства земли, то появляются варианты продаж продукции подсобных хозяйств через интернет. Можно смело говорить о том, что наличие постоянного интернета дает новые возможности заработка и развития жителям таких поселков», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
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Всего за 2017-2018 годы компания обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом более 100 тыс. жителей Кубани, которым ранее были недоступны такие услуги. Планируется, что в 2019 году в большинстве уже покрытых сетью малых поселков появится 4G от МТС.
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