В Адыгее открылась новая услуга по присмотру за детьми-инвалидами
В Красногвардейском районе на базе территориального центра социальной помощи семье и детям «Доверие» в мае началась реализация проекта «Семейный помощник»
В его рамках с 28 мая предоставляются услуги по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами в возрасте от 3 до 18 лет, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.
«Оставить детей на время под присмотром специалиста родители смогут два раза в неделю — во вторник и четверг в первой половине дня. Кроме того, специалисты и волонтеры смогут присмотреть за детьми-инвалидами на дому. В домашних условиях услуга будет предоставляться один раз в неделю», — рассказали в министерстве.
Во время оказания услуги будут проводиться занятия с детьми по социально-бытовой ориентации и социально-средовой адаптации. Для организации кратковременного присмотра в учреждении есть игровые комнаты, развивающие игры и пособия, а также оборудована дворовая детская площадка.
Проект реализуется в рамках объявленного в России Десятилетия детства. Центр «Доверие» стал победителем конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получил грант в 1,5 млн рублей.
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