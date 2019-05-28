В Адыгее открылась новая услуга по присмотру за детьми-инвалидами

В Красногвардейском районе на базе территориального центра социальной помощи семье и детям «Доверие» в мае началась реализация проекта «Семейный помощник»

В его рамках с 28 мая предоставляются услуги по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами в возрасте от 3 до 18 лет, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

«Оставить детей на время под присмотром специалиста родители смогут два раза в неделю — во вторник и четверг в первой половине дня. Кроме того, специалисты и волонтеры смогут присмотреть за детьми-инвалидами на дому. В домашних условиях услуга будет предоставляться один раз в неделю», — рассказали в министерстве.

Во время оказания услуги будут проводиться занятия с детьми по социально-бытовой ориентации и социально-средовой адаптации. Для организации кратковременного присмотра в учреждении есть игровые комнаты, развивающие игры и пособия, а также оборудована дворовая детская площадка.

Проект реализуется в рамках объявленного в России Десятилетия детства. Центр «Доверие» стал победителем конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получил грант в 1,5 млн рублей.