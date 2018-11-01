В Адыгее родители смогут на время оставлять волонтерам своих детей-инвалидов
В Адыгее волонтеры будут помогать семьям в присмотре за детьми-инвалидами
В рамках Десятилетия детства в следующем году в республике начнут реализовывать инновационный социальный проект «Семейный помощник». Он стал победителем конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Автором проекта стали специалисты республиканского центра «Доверие» в Красногвардейском районе. Они получат грант в 1,5 млн рублей на реализацию идеи по организации группы волонтеров. Добровольцы займутся кратковременным присмотром и уходом за детьми-инвалидами на время занятости их родителей.
«Предусмотрена услуга присмотра до четырех часов в семьях, где есть тяжелобольные дети. Также на базе самого центра "Доверие" будут созданы группы кратковременного пребывания детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет», — рассказали порталу Юга.ру в центре «Доверие».
Ожидается, что такие услуги позволят родителям детей-инвалидов получить свободное время для отдыха. Также это снизит психологическую напряженность в семье и будет способствовать преодолению социальной изолированности детей-инвалидов.
Проект предусматривает индивидуальную работу с ребенком-инвалидом с помощью арт-терапии, эрготерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, куклотерапии, занятий пластилиновой и песочной анимацией, в том числе с использованием мультимедийного и интерактивного оборудования.
Планируется, что во время реализации проекта, с 1 апреля 2019 года по 30 сентября 2020 года, поддержку получат 70 семей с детьми-инвалидами, находящихся в трудной жизненной ситуации. При успешной реализации проекта его авторы готовы распространить полученный опыт на региональный уровень.
Как сообщали Юга.ру, президент Владимир Путин в мае 2017 года объявил в России Десятилетие детства.
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