Уволился вице-губернатор Ростовской области

В Ростовской области 27 мая покинет свой пост заместитель губернатора Юрий Молодченко

Указ об этом подписал губернатор региона Василий Голубев. Молодченко освободят от должности с 27 мая. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 21 мая задержали донского вице-губернатора Сергея Сидаша. При обыске у него нашли крупную сумму денег в разной валюте, коллекцию часов, ювелирные изделия, документы и картины с изображением самого Сидаша. На следующий день его арестовали.

Кто такой Юрий Молодченко