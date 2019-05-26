Уволился вице-губернатор Ростовской области
В Ростовской области 27 мая покинет свой пост заместитель губернатора Юрий Молодченко
Указ об этом подписал губернатор региона Василий Голубев. Молодченко освободят от должности с 27 мая. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, 21 мая задержали донского вице-губернатора Сергея Сидаша. При обыске у него нашли крупную сумму денег в разной валюте, коллекцию часов, ювелирные изделия, документы и картины с изображением самого Сидаша. На следующий день его арестовали.
Кто такой Юрий Молодченко
Юрий Молодченко с 2010 года был министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. Вице-губернатором его назначили в сентябре 2015 года. На этом посту он курировал вопросы экономического развития области, развития инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений, установления тарифов.
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