Власти Кубани потратят 20 млн рублей на реконструкцию ярмарок

В Краснодарском крае в мае начали реконструкцию девяти рынков и ярмарок

Собственники рынков и ярмарок занимаются реконструкцией, модернизацией и благоустройством торговых площадей. Работы проводятся в рамках сотрудничества между организаторами рынков и департаментом потребительской сферы Кубани. Сейчас идет ремонт девяти объектов торговли — в Краснодаре, Усть-Лабинском, Брюховецком, Каневском, Кореновском, Апшеронском, Староминском и Ленинградском районах. В развитие рынков и ярмарок собираются вложить около 20 млн рублей, сообщили 24 мая в пресс-службе администрации Краснодарсокго края.

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