Власти Кубани потратят 20 млн рублей на реконструкцию ярмарок
В Краснодарском крае в мае начали реконструкцию девяти рынков и ярмарок
Собственники рынков и ярмарок занимаются реконструкцией, модернизацией и благоустройством торговых площадей. Работы проводятся в рамках сотрудничества между организаторами рынков и департаментом потребительской сферы Кубани.
Сейчас идет ремонт девяти объектов торговли — в Краснодаре, Усть-Лабинском, Брюховецком, Каневском, Кореновском, Апшеронском, Староминском и Ленинградском районах.
В развитие рынков и ярмарок собираются вложить около 20 млн рублей, сообщили 24 мая в пресс-службе администрации Краснодарсокго края.
«Сделано на Кубани»:
Новые розничные комплексы будут соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, их оборудуют современной инженерной инфраструктурой и установят стандарты качества обслуживания, заверил глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.
В регионе работают 30 рынков, более 800 ярмарок и около 50 торговых комплексов формата рыночно-ярмарочной деятельности.
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