Власти Кубани потратят 20 млн рублей на реконструкцию ярмарок

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае в мае начали реконструкцию девяти рынков и ярмарок

Собственники рынков и ярмарок занимаются реконструкцией, модернизацией и благоустройством торговых площадей. Работы проводятся в рамках сотрудничества между организаторами рынков и департаментом потребительской сферы Кубани.

Сейчас идет ремонт девяти объектов торговли — в Краснодаре, Усть-Лабинском, Брюховецком, Каневском, Кореновском, Апшеронском, Староминском и Ленинградском районах.

В развитие рынков и ярмарок собираются вложить около 20 млн рублей, сообщили 24 мая в пресс-службе администрации Краснодарсокго края.

«Сделано на Кубани»:

Новые розничные комплексы будут соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, их оборудуют современной инженерной инфраструктурой и установят стандарты качества обслуживания, заверил глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

В регионе работают 30 рынков, более 800 ярмарок и около 50 торговых комплексов формата рыночно-ярмарочной деятельности.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году рынок Армавире признали лучшим в России.

Апшеронский район Бизнес-сообщество Брюховецкий район Каневской район Кореновский район Краснодар Староминский район Торговля Усть-Лабинский район Ярмарки
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Землетрясение повредило две школы, два детсада и 20 домов в Дагестане
Трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
В последнем матче сезона «Краснодар-2» сыграл вничью с «Сибирью»
Власти Кубани потратят 20 млн рублей на реконструкцию ярмарок
Мотоциклист погиб, сбив женщину на трассе в Краснодаре
Коста-Рика отменила визы для россиян

Лента новостей

Статьи Партнерский

Экономия денег и времени

Как работает сервис доставки продуктов Instamart

Статьи

Что происходит с троллейбусами на Красной и при чем тут Галицкий

Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников

Статьи

Велопарад, бесплатный фитнес, рисование на воде

Чем заняться в выходные 25-26 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале