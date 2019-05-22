Долг Северного Кавказа за газ достиг 93 млрд рублей — более половины долга страны
«Газпром» озвучил долг регионов Северного Кавказа за газ
Согласно докладу, представленному начальником департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов «Газпрома» Геннадия Сухова, на 1 января 2019 года просроченная задолженность конечных потребителей СКФО составила 93,9 млрд рублей (рост на 10,4% к 1 января 2018 года).
Долг населения СКФО составляет 68,6 млрд рублей, теплоснабжающих организаций — 15,8 млрд рублей, электроэнергетики — 1,3 млрд рублей, бюджетных потребителей — 0,8 млрд рублей, прочих — 7,3 млрд рублей.
«При доле потребления порядка 7% в структуре поставок газа, регионы СКФО формируют 52,1% задолженности», — цитирует Сухова «Интерфакс».
Агентство отмечает, что в презентации годичной давности долги СКФО приводились на 1 мая 2018 года — 37,3 млрд рублей.
По словам Сухова, за прошедший год «Газпром» направил в правоохранительные и надзорные органы более 15,7 тыс. заявлений о нарушениях в сфере газопотребления на территории республик СКФО, было возбуждено более 7 тыс. уголовных и административных дел, вынесено более 5 тыс. решений о привлечении к ответственности за совершенные противоправные действия.
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Как писали Юга.ру, вице-премьер Виталий Мутко на заседании коллегии Минкавказа России в апреле заявил, что за потребление газа и света регионы СКФО в совокупности задолжали 120 млрд рублей.
Напомним, в январе прокуратура Чечни через суд потребовала списать «безнадежную к взысканию задолженность населения» за газ в размере 9 млрд рублей. Позже «Газпром» подал на это решению апелляционную жалобу. 11 апреля Верховный суд Чечни отменил решение райсуда.
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