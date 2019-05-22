«Локомотив» стал обладателем Кубка России, одолев «Урал»
В финальном матче Кубка России по футболу московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал»
Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена» 22 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте.
Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России и стал самым титулованным участником турнира — он выиграл этот трофей в восьмой раз. Ранее Кубок России покорялся ему в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах.
Что касается «Урала», он во второй раз играл в финале турнира. В 2017 году он также уступил «Локомотиву».
Что касается «Урала», он во второй раз играл в финале турнира. В 2017 году он также уступил «Локомотиву».Тогда финальный матч был прерван из-за драки между футболистами. В ней участвовал в том числе арендованный красно-зелеными игрок «Краснодара» Ари. После игры фанаты столичного клуба устроили беспорядки, в больницу попали три болельщицы красно-зеленых.
В этом сезоне, напомним, «Локомотиву» в полуфинале уступили футболисты «Ростова». До этого, в четвертьфинале, «Ростову» проиграл «Краснодар.
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