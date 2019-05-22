«Локомотив» стал обладателем Кубка России, одолев «Урал»

Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена» 22 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России и стал самым титулованным участником турнира — он выиграл этот трофей в восьмой раз. Ранее Кубок России покорялся ему в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах.