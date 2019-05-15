«Ростов» уступил «Локомотиву» и не прошел в финал Кубка России
Футбольный клуб «Ростов» 15 мая на домашней арене проиграл московскому «Локомотиву»
Матч полуфинала Кубка России прошел на «Ростов Арене». Игра собрала на трибунах 32,5 тыс. зрителей.
Игра завершилась со счетом 0:2. Красно-зеленые отправили голы в ворота хозяев на 45-й и 62-й минутах. Отличились Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов.
Напомним, в первом матче полуфинала «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом». По сумме двух встреч «Локомотив» одержал победу со счетом 4:2 и вышел в финал Кубка России, где сразится с «Уралом», пишет RT. Игра состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.