«Ростов» уступил «Локомотиву» и не прошел в финал Кубка России

Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный клуб «Ростов» 15 мая на домашней арене проиграл московскому «Локомотиву»

Матч полуфинала Кубка России прошел на «Ростов Арене». Игра собрала на трибунах 32,5 тыс. зрителей.

Игра завершилась со счетом 0:2. Красно-зеленые отправили голы в ворота хозяев на 45-й и 62-й минутах. Отличились Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. 

Напомним, в первом матче полуфинала «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом». По сумме двух встреч «Локомотив» одержал победу со счетом 4:2 и вышел в финал Кубка России, где сразится с «Уралом», пишет RT. Игра состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена».

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