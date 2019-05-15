«Ростов» уступил «Локомотиву» и не прошел в финал Кубка России

Игра завершилась со счетом 0:2. Красно-зеленые отправили голы в ворота хозяев на 45-й и 62-й минутах. Отличились Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов.

Напомним, в первом матче полуфинала «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом». По сумме двух встреч «Локомотив» одержал победу со счетом 4:2 и вышел в финал Кубка России, где сразится с «Уралом», пишет RT. Игра состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена».