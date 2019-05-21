Группа адыгов из Турции прибыла в Адыгею ко Дню памяти по жертвам Кавказской войны
Группа адыгов из Турции 20 мая прибыла на историческую родину в Адыгею с туристско-познавательной целью
Визит приурочили ко Дню памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. 21 мая участники поездки приняли участие в траурных мероприятиях.
Руководитель ЗАО «Интурист-Адыгея» Еристем Чич рассказал порталу Юга.ру, что предки представителей адыгской диаспоры за рубежом были вынуждены иммигрировать во время Кавказской войны. Больше всего адыгов переехало в Турцию, поэтому особое значение для них имеет сегодняшняя дата — 155-летие окончания Кавказской войны, а также сохранение связей с исторической родиной.
«К нам приехала группа из 30 человек. Некоторые отправились в Кабардино-Балкарию. Большая часть группы примет участие в траурном шествии и других памятных мероприятиях. Также для соотечественников мы подготовили большую экскурсионно-познавательную программу с посещением музеев, аулов, знакомством с родословной, историческими местами, достопримечательностями республики», — рассказал Еристем Чич.
По итогам поездки официальной делегации Адыгеи в Турции, которая состоялась 24-26 апреля, был подписан ряд контрактов с туристскими фирмами этой страны. Уже этим летом для представителей адыгской диаспоры планируется поездка четырех групп для знакомства с исторической родиной.
Как сообщали Юга.ру, на 21 мая в Адыгее было назначено проведение акции «101 свеча» в память о жертвах Кавказской войны.
В нескольких городах Кубани эвакуировали аэропорты, вокзалы и торговые центры
Неизвестные сообщили о минировании
Компания Галицкого наконец взялась за реконструкцию «Авроры»
Мэрия Краснодара разобралась с документами
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.