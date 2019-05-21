Группа адыгов из Турции прибыла в Адыгею ко Дню памяти по жертвам Кавказской войны

Группа адыгов из Турции 20 мая прибыла на историческую родину в Адыгею с туристско-познавательной целью

Визит приурочили ко Дню памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. 21 мая участники поездки приняли участие в траурных мероприятиях.

Руководитель ЗАО «Интурист-Адыгея» Еристем Чич рассказал порталу Юга.ру, что предки представителей адыгской диаспоры за рубежом были вынуждены иммигрировать во время Кавказской войны. Больше всего адыгов переехало в Турцию, поэтому особое значение для них имеет сегодняшняя дата — 155-летие окончания Кавказской войны, а также сохранение связей с исторической родиной.

«К нам приехала группа из 30 человек. Некоторые отправились в Кабардино-Балкарию. Большая часть группы примет участие в траурном шествии и других памятных мероприятиях. Также для соотечественников мы подготовили большую экскурсионно-познавательную программу с посещением музеев, аулов, знакомством с родословной, историческими местами, достопримечательностями республики», — рассказал Еристем Чич.