В Адыгее пройдет акция «101 свеча» в память о жертвах Кавказской войны

В Адыгее 21 мая общественное движение «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» организует мероприятия в память о жертвах Кавказской войны

Акция «101 свеча» пройдет ко Дню памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. В ней примут участие около 200 активистов движения, сообщил порталу Юга.ру заместитель председателя «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Каплан Куижев.

«В чаше бассейна горпарка мы выложим из свечей памятную дату — 21 мая, а также флаг Адыгеи. Такая же акция пройдет в Кошехабльском и других районах республики. Везде будет зажжена 101 свеча — столько же лет продолжалась Кавказская война XIX века», — рассказал Куижев.

В Майкопе акция пройдет после траурного шествия и митинга-реквиема. Шествие с участием конников в национальной одежде начнется в 18:00 от горпарка и проследует к монументальному комплексу «Единение и Согласие».