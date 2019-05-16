В Адыгее проведут 47 мероприятий в память о жертвах Кавказской войны

Адыгея

Распечатать

В Адыгее к 155-й годовщине окончания Кавказской войны проведут 47 памятных мероприятий

Основные из них состоятся 21 мая в День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны, которая произошла в XIX веке.

В этот день во всех муниципальных образованиях Адыгеи пройдут памятные мероприятия. В Майкопе в 18:00 начнется траурное шествие по центральной улице города к комплексу «Единение и Согласие», где в 18:30 состоится митинг-реквием, сообщили в комитете Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ. 

«Памятные мероприятия уже начались. В библиотеках республики открываются книжные выставки, проводятся круглые столы. В образовательных организациях организуют открытые уроки, внеклассные мероприятия, различные конкурсы, научно-практические конференции», — сказали организаторы конкурса. 

Майкоп Памятники Праздники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи ищут водителя, сбившего ребенка на переходе
В Адыгее проведут 47 мероприятий в память о жертвах Кавказской войны
В сеть попали секретные данные о российских спутниках. Их представляли в Краснодаре
В Сочи чиновника будут судить за покровительство шести предновогодних ларьков
На главу Докузпаринского района Дагестана завели дело. Он дал взятку за свою должность
В Краснодаре начали отключать горячую воду

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале