В Адыгее проведут 47 мероприятий в память о жертвах Кавказской войны
В Адыгее к 155-й годовщине окончания Кавказской войны проведут 47 памятных мероприятий
Основные из них состоятся 21 мая в День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны, которая произошла в XIX веке.
В этот день во всех муниципальных образованиях Адыгеи пройдут памятные мероприятия. В Майкопе в 18:00 начнется траурное шествие по центральной улице города к комплексу «Единение и Согласие», где в 18:30 состоится митинг-реквием, сообщили в комитете Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.
«Памятные мероприятия уже начались. В библиотеках республики открываются книжные выставки, проводятся круглые столы. В образовательных организациях организуют открытые уроки, внеклассные мероприятия, различные конкурсы, научно-практические конференции», — сказали организаторы конкурса.
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