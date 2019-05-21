Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Крымском районе отключили Вечный огонь на мемориале «Сопка героев». Это произошло якобы из-за того, что у Киевского сельского поселения, обеспечивающего работу памятника, нет денег на его содержание. Кроме того, Вечный огонь создает пожароопасную ситуацию из-за близкого расположения к сельхозугодьям.

Портал Юга.ру 21 мая связался с начальником отдела по взаимодействию со СМИ администрации Крымского района Натальей Арсеновой. она рассказала, что Вечный огонь отключали на несколько дней из-за работ по замене форсунки. Уже 20 мая он снова загорелся и в дальнейшем его не планируют отключать.

Арсенова отрицает информацию о стоимости счетов на топливо по тарифу в 10 тыс. рублей в день. По ее словам, обслуживание мемориала обходится в два раза дешевле — примерно в 4-5 тыс. рублей в день. Кроме того, Киевское сельское поселение — не самое маленькое в Крымском районе, поэтому в бюджете хватает денег на поддержание работы мемориала.

Также порталу Юга.ру объяснили, что сейчас у мемориала нет охраны, поэтому на это не тратят дополнительные средства.

«Мы бы хотели поучаствовать в программе реконструкции мемориала. Он не в таком плохом состоянии, но можно было бы сделать его еще лучше. Уже после этого, конечно, хотелось бы поставить там пункт охраны, чтобы следить за сохранностью комплекса. Потому что иногда туда пытаются заехать на машине, даже деревья повреждают», — уточнила Наталья Арсенова.