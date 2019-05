View this post on Instagram

По ситуации с Вечным огнём на мемориальном комплексе Сопка Героев- вышла из строя форсунка, пришлось на время работ огонь погасить. Сейчас все ремонтные мероприятия проведены, огонь снова горит. #крымск #крымскийрайон #краснодарскийкрай #вечныйогонь #кубань