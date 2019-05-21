Из-за нехватки денег отключили Вечный огонь на мемориале «Сопка героев» на Кубани
В Крымском районе в мае отключили Вечный огонь на мемориале из-за финансовых проблем
Начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации Крымского района Наталья Арсенова 20 мая рассказала «Интерфаксу-Юг», что Вечный огонь будут зажигать только на праздники и в памятные даты. Это сделано из-за того, что его некому охранять. Кроме того, расходы по содержанию объекта лежат на небольшом Киевском сельском поселении, которое испытывает финансовые проблемы.
По словам Арсеновой, газовые службы выставляют счет на топливо по тарифу примерно 10 тыс. рублей в день. Это более 3,5 млн рублей в год, то есть примерно весь годовой бюджет поселения.
Арсенова добавила, что к мемориальному комплексу примыкают сельхозугодья, что увеличивает риски возникновения пожара.
В администрации Киевского сельского поселения порталу Юга.ру рассказали, что Вечный огонь работает и в этом можно убедиться лично, если приехать на «Сопку героев». Там отметили, что огонь не собираются отключать. Также в мэрии отказались называть стоимость обслуживания мемориала.
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«Сопка героев» — мемориальный комплекс в Крымском районе, расположенный на высоте, за которую в мае 1943 года шли ожесточенные бои. Они велись не только на земле, но и в небе: здесь проходили крупнейшие авиационный сражения Великой Отечественной войны. С 25 мая по 7 июня советские летчики сбили 315 немецких самолетов.
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