Tele2 назначила нового технического директора в Краснодаре

Новым техническим директором Tele2 в Краснодаре в мае стал Михаил Шелков

В задачи Шелкова будет входить строительство и развитие сети, а также совершенствование технической инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в пресс-службе Tele2.

«Краснодарский край — один из важнейших регионов для Tele2. Ежегодно на курорты сюда приезжают миллионы наших абонентов. Мы рады, что к нашей команде присоединился квалифицированный специалист. Михаил Шелков продолжит реализацию стратегии технического развития и внедрение новых технологий в инфраструктуре Tele2 в Краснодарском крае и Адыгее», — рассказал директор краснодарского филиала Tele2 Вячеслав Козин.