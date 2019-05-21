Tele2 назначила нового технического директора в Краснодаре
Новым техническим директором Tele2 в Краснодаре в мае стал Михаил Шелков
В задачи Шелкова будет входить строительство и развитие сети, а также совершенствование технической инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в пресс-службе Tele2.
«Краснодарский край — один из важнейших регионов для Tele2. Ежегодно на курорты сюда приезжают миллионы наших абонентов. Мы рады, что к нашей команде присоединился квалифицированный специалист. Михаил Шелков продолжит реализацию стратегии технического развития и внедрение новых технологий в инфраструктуре Tele2 в Краснодарском крае и Адыгее», — рассказал директор краснодарского филиала Tele2 Вячеслав Козин.
Кто такой Михаил Шелков
Михаил Шелков окончил Военную академию связи в Кемерове по специализации «Сети связи и системы коммутации». Свою карьеру в телеком-отрасли он начал в кузбасском отделении «Мегафона» в 2005 году, где дослужился до технического директора. После этого он работал в компании МТС, где руководил технической службой оператора и отвечал за развитие сетей, а также планирование и реализацию проекта по обеспечению резервирования магистральных и крупных направлений транспортной сети.
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