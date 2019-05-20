Тренер и футболисты «Краснодара» проведут встречу с болельщиками

Тренировка перед матчем с «Рубином» состоится в 17:00. Болельщики и журналисты смогут наблюдать за спортсменами с трибуны стадиона. Вход на стадион со стороны парка будет открыт с 16:00 и до начала тренировки для гостей проведут конкурсы и викторины.

После тренировки в 18:50 в амфитеатре парка «Краснодар» с болельщиками встретятся старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, защитник Александр Мартынович, полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. Болельщики смогут задать вопросы тренеру, капитану команды, а также двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают клуб из-за истечения контрактов, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».