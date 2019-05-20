Тренер и футболисты «Краснодара» проведут встречу с болельщиками
На стадионе академии ФК «Краснодар» 22 мая пройдет открытая тренировка «быков»
Тренировка перед матчем с «Рубином» состоится в 17:00. Болельщики и журналисты смогут наблюдать за спортсменами с трибуны стадиона. Вход на стадион со стороны парка будет открыт с 16:00 и до начала тренировки для гостей проведут конкурсы и викторины.
После тренировки в 18:50 в амфитеатре парка «Краснодар» с болельщиками встретятся старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, защитник Александр Мартынович, полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. Болельщики смогут задать вопросы тренеру, капитану команды, а также двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают клуб из-за истечения контрактов, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Как писали Юга.ру, 15 мая «Краснодар» открыл продажу абонементов на домашние игры в сезоне-2019/20. Владельцы абонементов гарантируют себе места на стадионе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, у них есть приоритет при покупке билетов на домашние игры в еврокубках.
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