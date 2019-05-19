«Краснодар-2» и «Армавир» разошлись без голов в матче с тремя красными карточками
«Краснодар-2» 19 мая встретится с «Армавиром» в 37-м туре Футбольной национальной лиги
Игра прошла на стадионе Академии быков и завершилась вничью — 0:0.
У черно-зеленых был шанс на победу, однако на 4-й минуте Даниил Уткин не смог реализовать пенальти — вратарь отразил удар.
На 80-й минуте после массовой потасовки судья удалил защитника «быков» Артема Голубева и форварда «лис» Дмитрия Мичуренкова, а на 94-й минуте Сергей Бородин получил вторую желтую карточку за игру и покинул поле.
За один тур до конца сезона «горожане» с 50 очками занимают 11-е место, армавирцы набрали 41 очко и находятся на 16-м месте — в зоне вылета.
«Краснодар-2» завершит игровой год 25 мая выездным поединком с «Сибирью». В этот же день «Армавир» на своем поле примет «СКА-Хабаровск».
Как сообщали Юга.ру, ранее «Сочи» сыграл вничью с «Шинником» в последнем домашнем матче сезона.
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