«Краснодар-2» и «Армавир» разошлись без голов в матче с тремя красными карточками

Краснодарский край, Вся Россия

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«Краснодар-2» 19 мая встретится с «Армавиром» в 37-м туре Футбольной национальной лиги

Игра прошла на стадионе Академии быков и завершилась вничью — 0:0. 

У черно-зеленых был шанс на победу, однако на 4-й минуте Даниил Уткин не смог реализовать пенальти — вратарь отразил удар. 

На 80-й минуте после массовой потасовки судья удалил защитника «быков» Артема Голубева и форварда «лис» Дмитрия Мичуренкова, а на 94-й минуте Сергей Бородин получил вторую желтую карточку за игру и покинул поле.

За один тур до конца сезона «горожане» с 50 очками занимают 11-е место, армавирцы набрали 41 очко и находятся на 16-м месте — в зоне вылета.

«Краснодар-2» завершит игровой год 25 мая выездным поединком с «Сибирью». В этот же день «Армавир» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». 

Как сообщали Юга.ру, ранее «Сочи» сыграл вничью с «Шинником» в последнем домашнем матче сезона. 

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