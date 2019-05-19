«Сочи» сыграл вничью с «Шинником» в последнем домашнем матче сезона
«Сочи» и ярославский «Шинник» 19 мая разделили очки в матче предпоследнего, 37-го тура Футбольной национальной лиги
Игра состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась безголевой ничьей — 0:0.
После этого поединка «леопарды» набрали 68 очков и отстают от идущего первым «Тамбова» на 2 очка. «Шинник» с 57 очками занимает седьмое место.
В заключительном матче сезона сочинцы 25 мая в Москве сыграют со «Спартаком-2».
Как сообщали Юга.ру, по итогам предыдущего тура, который прошел 11 мая, «Сочи» и «Тамбов» досрочно обеспечили себе участие в Высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Последняя игра этой весны определит, какая из команд финиширует на первом месте.
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