Лист металла рассек голову рабочему фермы на Кубани
В Новокубанском районе 17 мая погиб мужчина, на которого упал металлический лист
На хуторе Зорька 65-летний местный житель на ферме занимался обшивкой хлева металлическими листами. Одна из конструкций открепилась от стены, упала на рабочего и рассекла ему голову, рассказали в группе «ЧП | Армавир» «ВКонтакте». Травма оказалась смертельной.
По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в Новокубанском районе рабочий погиб при взрыве котла на предприятии.
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