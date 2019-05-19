Лист металла рассек голову рабочему фермы на Кубани

В Новокубанском районе 17 мая погиб мужчина, на которого упал металлический лист

На хуторе Зорька 65-летний местный житель на ферме занимался обшивкой хлева металлическими листами. Одна из конструкций открепилась от стены, упала на рабочего и рассекла ему голову, рассказали в группе «ЧП | Армавир» «ВКонтакте». Травма оказалась смертельной.

По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в Новокубанском районе рабочий погиб при взрыве котла на предприятии.