В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Арсеналом»

Краснодарский край

Распечатать

В парке «Краснодар» днем 19 мая устроят прямую трансляцию матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Краснодаром»

Игра начнется в Туле в 16:30. В это же время начнется трансляция в амфитеатре, сообщается в инстаграме парка черно-зеленых. Вход свободный.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевом центре 19 мая в первой половине дня возможен небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до 26 °С.

Читайте также:

За два тура до конца чемпионата «быки» с 50 очками занимают третье место. «Арсенал» с 45 очками идет шестым.

Последний матч сезона «Краснодар» проведет 26 мая на домашней арене против казанского «Рубина». Билеты на этот поединок раскупили меньше, чем за неделю.

Афиша Краснодара Краснодар парк «Краснодар» Погода РПЛ ФК «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Арсеналом»
Краснодарский «Урожай» разгромил «Спартак-Владикавказ»
«Ахмат» проиграл ЦСКА в выездном матче
Стоимость игроков ФК «Краснодар» превысила 100 млн евро
Самолет не вылетел из Сургута в Сочи из-за неисправности
Власти Северной Осетии собираются зарегистрировать торговую марку «Осетинские пироги»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале