В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Арсеналом»
В парке «Краснодар» днем 19 мая устроят прямую трансляцию матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Краснодаром»
Игра начнется в Туле в 16:30. В это же время начнется трансляция в амфитеатре, сообщается в инстаграме парка черно-зеленых. Вход свободный.
По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевом центре 19 мая в первой половине дня возможен небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до 26 °С.
За два тура до конца чемпионата «быки» с 50 очками занимают третье место. «Арсенал» с 45 очками идет шестым.
Последний матч сезона «Краснодар» проведет 26 мая на домашней арене против казанского «Рубина». Билеты на этот поединок раскупили меньше, чем за неделю.
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