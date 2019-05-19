В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Арсеналом»

В парке «Краснодар» днем 19 мая устроят прямую трансляцию матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Краснодаром»

Игра начнется в Туле в 16:30. В это же время начнется трансляция в амфитеатре, сообщается в инстаграме парка черно-зеленых. Вход свободный.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевом центре 19 мая в первой половине дня возможен небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до 26 °С.