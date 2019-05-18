«Ахмат» проиграл ЦСКА в выездном матче

Чечня

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Грозненский «Ахмат» 18 мая на выезде сыграл с московским ЦСКА

Матч прошел в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. ЦСКА обыграл гостей со счетом 1:0, единственный мяч на 64-й минуте забил Федор Чалов.

ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 48 очками, команда из Грозного идет на восьмой строчке (39 очков).

Голкипер московского клуба Игорь Акинфеев стал первым футболистом ЦСКА, который сыграл с командой 600 игр, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов взять в «Ахмат»  футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых приговорили к полутора годам колонии. 

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