«Ахмат» проиграл ЦСКА в выездном матче

Грозненский «Ахмат» 18 мая на выезде сыграл с московским ЦСКА

Матч прошел в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. ЦСКА обыграл гостей со счетом 1:0, единственный мяч на 64-й минуте забил Федор Чалов.

ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 48 очками, команда из Грозного идет на восьмой строчке (39 очков).

Голкипер московского клуба Игорь Акинфеев стал первым футболистом ЦСКА, который сыграл с командой 600 игр, сообщает RT.