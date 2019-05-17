ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» откроет новый магазин «Леруа Мерлен»
Торговый центр «МЕГА Адыгея-Кубань» 17 мая откроет новый магазин «Леруа Мерлен»
В торжественном открытии нового «Леруа Мерлена» поучаствует премьер-министр Адыгеи Александр Наролин. Для посетителей магазин начнет работать с 18 мая, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе компании «Леруа Мерлен Краснодар».
По словам собеседника, в новое здание переместили первый «Леруа Мерлен», который открыли 27 января 2009 года. Его площадь составляла 16,6 тыс. кв. метров. Теперь эта территория отведена под другие объекты «МЕГА Адыгея».
Общая площадь нового магазина «Леруа Мерлен» составляет более 98 тыс. квадратных метров. Она включает в себя новое здание площадью почти 20 тыс. квадратных метров, зеленую зону, а также подъездные дороги, парковочные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. В строительство данных объектов вложили 2 млрд. рублей, а число рабочих мест увеличили в два раза — до 400 человек, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, в торговом центре завершается строительство искусственного объекта «Лагуна». Также там разработали проектную документацию на реконструкцию соединения с существующей дорожной развязкой.
Во время второго этапа реконструкции на территории построят новый фудкорт, а также обновят фасады и галери торгового центра.
В рамках третьего этапа начнется расширение «МЕГИ»: появится кластер «мини-сити», который объединит кафе и рестораны на открытом воздухе, галерею модных брендов, спортивную и образовательно-развлекательные зоны. Кроме того, до конца 2020 года в ТЦ появятся кинотеатр и большая парковая зона вокруг водоема.
К 2021 году торговые площади «МЕГИ» увеличат в два раза — до 190 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составит 14 млрд рублей.
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