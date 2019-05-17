ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» откроет новый магазин «Леруа Мерлен»

Общая площадь нового магазина «Леруа Мерлен» составляет более 98 тыс. квадратных метров. Она включает в себя новое здание площадью почти 20 тыс. квадратных метров, зеленую зону, а также подъездные дороги, парковочные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. В строительство данных объектов вложили 2 млрд. рублей, а число рабочих мест увеличили в два раза — до 400 человек, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

По словам собеседника, в новое здание переместили первый «Леруа Мерлен», который открыли 27 января 2009 года. Его площадь составляла 16,6 тыс. кв. метров. Теперь эта территория отведена под другие объекты «МЕГА Адыгея».

В торжественном открытии нового «Леруа Мерлена» поучаствует премьер-министр Адыгеи Александр Наролин. Для посетителей магазин начнет работать с 18 мая, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе компании «Леруа Мерлен Краснодар».

Как сообщали Юга.ру, в торговом центре завершается строительство искусственного объекта «Лагуна». Также там разработали проектную документацию на реконструкцию соединения с существующей дорожной развязкой.

Во время второго этапа реконструкции на территории построят новый фудкорт, а также обновят фасады и галери торгового центра.

В рамках третьего этапа начнется расширение «МЕГИ»: появится кластер «мини-сити», который объединит кафе и рестораны на открытом воздухе, галерею модных брендов, спортивную и образовательно-развлекательные зоны. Кроме того, до конца 2020 года в ТЦ появятся кинотеатр и большая парковая зона вокруг водоема.

К 2021 году торговые площади «МЕГИ» увеличат в два раза — до 190 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составит 14 млрд рублей.