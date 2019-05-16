В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии за отправку 50 млн рублей в ИГИЛ
В Москве 16 мая задержали уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, который перевел террористической организации «Исламское государство» около 50 млн рублей
По данным следствия, эту сумму парень перечислил в период с января 2015 года по май 2019 года. Он через банковские карты собирал деньги и оказывал финансовые услуги ИГИЛ и основателю исламского фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву.
По данным ФСБ, собранные средства обналичивались за рубежом и использовались для финансирования преступлений террористического характера.
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Квартиру Гуева обыскали, в ней обнаружили банковские карты, мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГИЛ, экстремистскую литературу и символику.
Против уроженца Северной Осетии возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает ТАСС.
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