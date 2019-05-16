В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии за отправку 50 млн рублей в ИГИЛ

В Москве 16 мая задержали уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, который перевел террористической организации «Исламское государство» около 50 млн рублей

По данным следствия, эту сумму парень перечислил в период с января 2015 года по май 2019 года. Он через банковские карты собирал деньги и оказывал финансовые услуги ИГИЛ и основателю исламского фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву.

По данным ФСБ, собранные средства обналичивались за рубежом и использовались для финансирования преступлений террористического характера.