Из-за дыма от горящих полей на Ставрополье на трассе столкнулись восемь машин
В Предгорном районе Ставропольского края 16 мая произошла массовая автомобильная авария
ДТП случилось около 13:00 на трассе Минеральные воды — Кисловодск недалеко от женского монастыря. Там столкнулись восемь автомобилей — двумя грузовыми «Газелями», «Нивой», Chevrolet Niva, Mazda, Toyota, BMW X6 и Lada Kalina. Аварию мог спровоцировать дым от горящих полей.
На месте погибли два человека, одного пострадавшего доставили в больницу.
С 14:30 на участке, где произошла авария, ввели временное ограничение движения, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края.
Как писали Юга.ру, 13 мая в лобовом ДТП с «Газелью» в Дагестане погибли три человека.
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