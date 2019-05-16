Из-за дыма от горящих полей на Ставрополье на трассе столкнулись восемь машин

ДТП случилось около 13:00 на трассе Минеральные воды — Кисловодск недалеко от женского монастыря. Там столкнулись восемь автомобилей — двумя грузовыми «Газелями», «Нивой», Chevrolet Niva, Mazda, Toyota, BMW X6 и Lada Kalina. Аварию мог спровоцировать дым от горящих полей.

На месте погибли два человека, одного пострадавшего доставили в больницу.

С 14:30 на участке, где произошла авария, ввели временное ограничение движения, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края.