Сбербанк через суд потребовал от правительства Дагестана более 417,3 млн рублей
Сбербанк в конце апреля обратился в Арбитражный суд Дагестана и потребовал взыскать с правительства республики 417,3 млн рублей по госгарантиям
Иск подали 30 апреля. Суд принял его к производству 7 мая и решил привлечь к участию в разбирательстве в качестве третьих лиц министерство финансов Дагестана и ООО «Мараби», говорится в материалах, опубликованных в картотеке дел суда.
В 2011 году компания «Мараби» открыла в дагестанском отделении Сбербанка расчетный счет и взяла кредит на 699 млн рублей. Деньги планировали направить на строительство завода по производству керамической плитки. Правительство республики дало государственные гарантии по обязательствам «Мараби», сообщил «Черновик» 15 мая.
Предварительное судебное заседание по делу между Сбербанком и правительством назначили на 18 июня.
Издание уточняет, что в августе 2018 года «Мараби» обратилось в Арбитражный суд и попросило признать себя банкротом. В октябре того же года суд ввел наблюдение в отношении предприятия. В апреле суд Дагестана признал завод банкротом.
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