Сбербанк через суд потребовал от правительства Дагестана более 417,3 млн рублей

Дагестан

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Сбербанк в конце апреля обратился в Арбитражный суд Дагестана и потребовал взыскать с правительства республики 417,3 млн рублей по госгарантиям

Иск подали 30 апреля. Суд принял его к производству 7 мая и решил привлечь к участию в разбирательстве в качестве третьих лиц министерство финансов Дагестана и ООО «Мараби», говорится в материалах, опубликованных в картотеке дел суда.

В 2011 году компания «Мараби» открыла в дагестанском отделении Сбербанка расчетный счет и взяла кредит на 699 млн рублей. Деньги планировали направить на строительство завода по производству керамической плитки. Правительство республики дало государственные гарантии по обязательствам «Мараби», сообщил «Черновик» 15 мая.

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Издание уточняет, что в августе 2018 года «Мараби» обратилось в Арбитражный суд и попросило признать себя банкротом. В октябре того же года суд ввел наблюдение в отношении предприятия. В апреле суд Дагестана признал завод банкротом.

Банкротство Сбербанк Суд

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